В Бурятии поздравили 90-летних юбиляров

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Круглую дату отметили жительницы Заиграевского и Кяхтинского районов



В Бурятии начались поздравления среди ветеранов Великой Отечественной войны, празднующих свой юбилейный день рождения в апреле. Именинникам вручаются поздравления от имени президента России и главы Бурятии с участием представителей территориальных отделов социальной защиты населения, муниципальных образований, советов ветеранов. Чествование ветеранов проходят в рамках акции «Юбиляр – 2023».



Первыми в апреле поздравления получили жительницы Заиграевского и Кяхтинского районов, отметившие 90-летний юбилей.



Сания Шакировна Агнулина родом из Татарской АССР, из маленького села Алгаево. Для неё малой родиной стал Заиграевский район.



Малолетнюю Санию с братьями и сёстрами перед началом войны мать перевезла в Бурятию. Они долго ехали эшелоном и вышли в посёлке Нижние Тальцы, так как слышали от знакомых, что там можно было в совхозе устроится на работу. Отец с первых дней ушёл на фронт, и ведение хозяйства легло на плечи супруги и малолетних детей. Сания успела только закончить два класса, нужно было помогать матери.



- Ухаживала за свиньями, пасла телят – работы было много, тяжёлый изнурительный труд с утра до позднего вечера, - вспоминает Сания Шакировна. - Еды не было, приходилось кушать гнилую и подмороженную картошку, пшеничные колоски. В уборочное время отправляли в поля, на уборку урожая. Куртки и свитера были одеждой и одеялом, обувь носили по очереди.



С десяти лет Сания начала работать дояркой. Трудилась добросовестно, коровы были ухоженные и упитанные.



-За хорошие надои молока и сохранность телят, - рассказывает с гордостью юбилярша, - про меня в газете написали!



После войны, в 1959 году семья Агнулиных переехали в посёлок Онохой. Сания устроилась в детский сад «Малышок». Сейчас она проживает с дочерью, которая окружает теплом и вниманием свою любимую маму.



Гутя Григорьевна Иткина родилась в селе Погромное Еравнинского района Бурятии в семье рабочих. Получила средне-профессиональное образование, отработала воспитателем в детском саду 35 лет. В сложное военное время семью создать не получилось, а после совсем было не до этого – всё время занимала работа. За добросовестный труд от имени президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «Ветеран труда», вышла на заслуженный отдых.



Вот уже 24 года Гутя Григорьевна проживает в селе Чикой в филиале учреждения соцобслуживания «Кяхтинский дом-интернат». Сейчас для неё семья – это сотрудники и проживающие пансионата. Гутя Григорьевна довольна уходом, который осуществляют специалисты, а о своём жизненном пути женщина рассказывает с теплотой в голосе. Много было хороших моментов.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет в 2023 году отмечают 538 жителей республики.



