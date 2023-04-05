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Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале

Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале
Общество,  Фото:pixabay.com
На них планируют также пригласить спортсменов из Белоруссии и Монголии

В правительстве Иркутской области подвели итоги мероприятий, в которых в марте этого года приняли участие звёзды мирового хоккея с шайбой. Напомним, в регион с рабочим визитом приезжал посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель всероссийского общества охраны природы, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов. Вместе с ним регион посетили хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Илья Спицын, Александр Якушев и другие спортсмены.

- За два дня с участием делегации прошли образовательные, научные, культурные и спортивные мероприятия. Вячеслав Фетисов посетил учреждения образования, здравоохранения, объекты спорта, в том числе новый муниципальный каток «Иркутск». Конечно, одним из ключевых событий стал хоккейный матч 8 марта на Байкале с участием звёзд мирового хоккея. Это мероприятие привлекло внимание широкой общественности и, в первую очередь, было направлено на сохранение уникальной природы озера Байкал, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В следующем году из-за погодных условий и состояния льда хоккейный матч на Байкале с участием звёзд планируется провести на две недели раньше – в феврале. Кроме того, принято решение расширить состав участников турнира: приглашения направят хоккеистам из Белоруссии, Монголии и новых территорий Российской Федерации.

В эти же сроки в посёлке Большое Голоустное предполагается провести первенство Иркутской области по буерному спорту, рассматривается возможность проведения конькобежного марафона от посёлка Листвянка до Большого Голоустного.

Участники заседания отметили, что экологическая направленность мероприятий сохранится. Кроме того, известные спортсмены посетят спортивные объекты в муниципальных образованиях Иркутской области и проведут мастер-классы для детей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область Байкал хоккей Хоккей с шайбой спорт

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