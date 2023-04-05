Улан-удэнка предъявила претензии к пересадочному тарифу

В МУП «Городские маршруты» же заверили, что сбоев в программе не было



Жительница Улан-Удэ возмутилась тому, что не смогла воспользоваться пересадочным тарифом. Об этом она рассказала через паблик «Аноним 03», прикрепив скриншот о списании денег в качестве доказательства.



- Пересадочный тариф - просто обман, нет его, вчера в очередной раз убедилась... Проехала на укороченной 3, оплатила картой и дальше поехала на трамвае и тоже оплатила этой же картой, интервал 10 мин, а оплату полную и там и там сняли... обидно, - написала горожанка.



В свою очередь, в МУП «Городские маршруты» «Байкал-Daily» сообщили, что сбоев в программе нет.



- Оплату проезда пассажиры могут отследить на сайте проезд03 или по телефону 777-000, оплата может вернуться в течение суток, после проверки системой, - сообщили в МУП «Городские маршруты».



Представители «Городских маршрутов» подчеркнули: «И ещё такой момент, точно ли пассажир пользовался маршрутом, который работает по пересадочному тарифу? В данном случае автобус 3к».



На сегодня пересадочный тариф работает на маршрутах №№ 1, 3к, 10, 19а, 27к, 33а, 46а, 92, 95а. Актуальное расписание маршрутов на сайте autobus03.ru, там же в отдельной вкладке указаны номера маршрутов с пересадочным тарифом.



Для того, чтобы воспользоваться пересадочным тарифом, пассажиру муниципального автобуса необходимо оплатить проезд любой банковской картой, затем доехать до пересечения с любой трамвайной линией, пересесть в нужный трамвай, и там эту же карту прикладывает к терминалу безналичной оплаты кондуктора.



Деньги с карты списываться не будут при условии, если между первой и второй оплатой прошло не больше часа. Таким образом поездка, которая могла бы обойтись в 55 рублей, будет стоить 30 рублей.



В обратном случае, если пассажир пересаживается с трамвая на автобус данных маршрутов, с карты пассажира спишется только пять рублей, как разница проездов на трамвае и автобусе.

