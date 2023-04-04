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В Улан-Удэ пересадочный тариф внедрят на ещё одном маршруте

В Улан-Удэ пересадочный тариф внедрят на ещё одном маршруте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиры, пересаживающиеся с трамвая на городской автобус, могут сэкономить

В Улан-Удэ к системе пересадочного тарифа подключат также автобусный маршрут №16. Об этом сообщил на брифинге директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.

- Ранее к уже существующим четырем маршрутам, на которых действует беспересадочный тариф (№№ 1,10,46,92) прибавилось ещё пять новых маршрутов, где наши пассажиры могут пользоваться пересадочным тарифом – пересаживаясь с автобуса на трамвай, либо с трамвая на автобус, и экономить свои средства, - добавил он.

Пересадочный тариф действует следующим образом:

Пассажир автобуса оплачивает проезд любой банковской картой, затем доезжает до пересечения с любой трамвайной линией, пересаживается в нужный трамвай, и там эту же карту прикладывает к терминалу безналичной оплаты кондуктора. Деньги с карты списываться не будут при условии, если между первой и второй оплатой прошло не больше часа. Таким образом поездка, которая могла бы обойтись в 55 рублей, будет стоить 30 рублей.

В обратном случае, если пассажир пересаживается с трамвая на автобус данных маршрутов, с карты пассажира спишется только пять рублей, как разница проездов на трамвае и автобусе.

По словам директора МУП «Городские маршруты», сегодня в будние дни на улицы выходят до 120 городских автобусов. В выходные их почти вдвое меньше – пока 66 единиц.

- Мы будем наращивать выпуск наших автобусов и дальше, но единственное, что нас сдерживает – это кадровый вопрос, - отметил Кожевников.

Он напомнил, что водители предприятия сейчас получают зарплату не менее 55 тысяч рублей на руки.

На вопрос, какой рабочий график у водителей, Кожевников ответил, что есть рабочие смены по 8 часов, и по 12 часов, в середине дня у водителя трехчасовый перерыв на отдых.

- К примеру, в апреле каждый водитель должен будет отработать 168 часов, что в среднем получается около 8,5 часов за 20 рабочих дней. У каждого водителя также есть свой напарник, который подменяет его на следующий день или через день, - подчеркнул директор МУП «Городские маршруты».
автобус общественный транспорт

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