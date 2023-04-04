В Улан-Удэ возле площади Советов эвакуировали автомобили







- На постоянной основе проводятся совместные мероприятия с инспекторами ГИБДД по эвакуации автомобилей в местах несанкционированных стоянок на пешеходных переходах и остановочных карманах. В ближайшее время рейды пройдут по улицам Почтамтская, Советская и бульвару Карла Маркса, - сообщил главный специалист отдела организации дорожного движения комитета по транспорту Виктор Семенов.



Нарушителям грозит штраф в размере 2000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.



- Беспокоит тот момент, что многие водители знают, что паркуют свой автомобиль в месте, где это запрещено и сознательно нарушают правила дорожного движения. Сейчас вот по улице Коммунистической – девушка знала, что припарковала автомобиль в неположенном месте. Транспортное средство принадлежит не ей, а супругу, забрать свой автомобиль она не сможет, только собственник. Мы призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, - обратился старший инспектор по пропаганде УГИБДД Дмитрий Кожухов.



Подробную информацию об эвакуированном транспортном средстве можно уточнить в дежурной части по телефону: 29-29-02.



Горожан просят не оставлять машины на проезжей части. Только так можно избежать штрафов и ДТП из-за ограниченной видимости и маневренности.





4 апреля в самом центре Улан-Удэ, на улице Коммунистическая, провели рейд по нарушениям правил парковки. Автомобили, припаркованные в неположенном месте, отправили на штрафстоянку.