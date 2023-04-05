Жителей Бурятии снова обрадовали растущими зарплатами





В первый месяц нового 2023 года средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 56 тысяч 438 рублей. Это на 17,5% больше, чем в январе 2022-го, заявили в органе статистики.По данным ведомства, сейчас на местных предприятиях и в организациях насчитывается 209 100 сотрудников (без учёта внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (16,7%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13%) и государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (12,7%). Численность работников в различных компаниях за год возросла на 2,1%.Больше всего – 98 тысяч рублей (в 1,7 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самый низкий заработок – всё так же у представителей гостиниц и заведений общепита (на 40,7% меньше среднереспубликанского показателя) и у тех, кто занимается сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством (ниже на 40,2 %)- Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе 2023-го соответствовала 70,7 % к уровню декабря 2022-го и 105% – к январю прошлого года, – отметили в ведомстве.