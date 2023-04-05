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Жители Бурятии рассказали о воющей по ночам женщине и дедушке с паранойей

Жители Бурятии рассказали о воющей по ночам женщине и дедушке с паранойей
Общество,  Фото:pixabay.com
Северобайкальцев одолевают неадекватные соседи

Жители Северобайкальска рассказали в соцсетях, как им приходится страдать от чудаковатых соседей. Один из подписчиков паблика «Услышано в Северобайкальске» во «Вконтакте», пожелавший сохранить анонимность, сообщил: в одном доме с ним снимает квартиру «психически нездоровая женщина».

- По ночам она воет. Живёт с огромной собакой. Периодически стучит в чужие двери и говорит, что у неё потоп или что она потеряла каких-то девочек, – говорится в посте.

В личной беседе дама вроде как сама подтвердила, что она больна.

- Как быть жильцам? В нашем городе совсем нет управы на таких людей? Владельца квартиры найти не можем, – отмечается в публикации. – Нашли её мать. Та снимает квартиру отдельно и не собирается никак отвечать за свою дочь.

Не так давно женщина затопила людей, живущих этажом ниже.

- Так к ней полночи долбились в дверь. Не хотела открывать. Сантехник вышел из квартиры в шоке, потому что вонь от собаки стоит дикая. В общем, кто знает, куда можно обратиться? – поинтересовался неизвестный автор.

Посетители паблика посоветовали жаловаться в мэрию города. Другие уверены, что нужно писать заявление в полицию, чтобы воющую по ночам женщину как-нибудь приструнили. А в комментариях остальные интернет-пользователи поделились историями из своей жизни. Им, судя по всему, тоже приходится несладко.

- Дед снизу шкребёт по потолку и стучит по стенам. Говорит, что мой невидимый сосед, который живёт под кроватью, травить его газами, – поведал один из подписчиков.

То, что такой странный пенсионер в самом деле проживает  в одном из домов на улице Мира, подтвердили другие северобайкальцы. На Ленинградском проспекте, по словам местных, года 3-4 назад тоже была бабушка с «чудинкой». «Постоянно жаловалась всем, что её газом травят и выжить пытаются. Не знаю, жива ли ещё, но соседей она знатно веселила», – поделился другой горожанин. 
соцсети Северобайкальск

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