В Бурятии сегодня снежно и ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра достигнут 21 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 5 апреля, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада.



Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 16-21 м/с. Температура днём -1,+4, местами до +9.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 18 м/с. Температура днём +2,+4.

