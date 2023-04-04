Работы пройдут в рамках программы «1000 дворов»
В Закаменском районе Бурятии в этом году реконструируют ещё три двора. Работы пройдут в рамках проекта «1000 дворов», сообщает районная администрация.
Будут обновлены дворы в городе Закаменск: по улице Гагарина, вблизи домов 21, 23, в селе Нурта - по улице Центральная, вблизи дома 17, и в селе Бургуй – по улице Наринская, вблизи дома 9.
Работы завершат осенью.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии игровые спортивные комплексы планируется установить на 84 дворовых территориях. Планируется потратить на эти цели более 400 миллионов рублей.
По проектам предусмотрено четыре вида площадок: «Минимал», «Медиум», «Максимал» и «Супермакси».
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют три двора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Волонтёрами станут более 400 человек
Он не оформил обязательный фитосанитарный сертификат
Добираться туда на двухколёсном транспорте хотят треть горожан
Чингис Болотов прояснил ситуацию
Работы пройдут в рамках программы «1000 дворов»
Детям нужно нарисовать животных или растения родного края
Их преобразили с помощью искусственного интеллекта
Представления состоятся в середине мая
Мероприятие состоится в Гусиноозёрске
Бездомный Топаз никак не хочет «одомашниваться»
Право на компенсацию имеют родители ребятишек младше шести лет
Судебные приставы проведут личный приём граждан
Известный рок-коллектив даст концерт в одном из ночных клубов города
Аферисты крадут у людей деньги через фейковое приложение
Праздник состоится в селе Баянгол