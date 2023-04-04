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В Бурятии объявили конкурс рисунков «Мир заповедной природы»

В Бурятии объявили конкурс рисунков «Мир заповедной природы»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Детям нужно нарисовать животных или растения родного края

В Бурятии стартовал традиционный конкурс рисунков «Мир заповедной природы» для детей и подростков до 18 лет, сообщило ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Тема конкурса для рисунков в этом году – «Обитатели экосистем». Конкурс проводится в четырёх возрастных группах.

Участникам необходимо выбрать какую-либо природную экосистему, изучить особенности обитающих в ней животных и растений, узнать, что необычного и интересного есть именно в её живых обитателях, в их образе жизни, способах питания или защиты от опасностей. И рассказать о том, что узнал, в своём рисунке. В рисунке можно передать любой сюжет – обитателя или обитателей рек, степей, лесов, взаимоотношения животных с окружающим миром и человеком и т.д. А на обороте рисунка художник должен подробнее рассказать, кого и где он изобразил.

Приём работ продлится до 25 апреля.

Победители будут награждены дипломами и призами. Лучшие работы будут отосланы в Центр охраны дикой природы (Москва) для отбора в следующий этап, итоги которого будут подведены в конце сентября 2023 года.

Также по результатам конкурса будут организованы выставки лучших работ в онлайн и офлайн-форматах.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».


Возрастное ограничение 6+ 
конкурс рисунков

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