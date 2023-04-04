Цирковая школа Бурятии покажет программу в честь 100-летия республики

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Республиканская цирковая школа приготовила для жителей Бурятии праздничный проект «Карусель – цирк». Программа посвящена 100-летию Республики Бурятия, которое отмечается в этом году.- Мастерство юных цирковых артистов известно уже давно за пределами республики. Они победители многих международных цирковых фестивалей. Каждый год цирковая школа удивляет новыми номерами, костюмами, участниками. А этот год - необычный, Республике Бурятии - 100 лет со дня образования, - рассказали в министерстве культуры.В карусели цирка будут представлены лучшие номера цирковой школы. Зрители увидят воздушных гимнасток, жонглёров, акробатов и гуттаперчевых девочек.Показы шоу пройдут 11 и 12 мая в здании Русского драматического театра.