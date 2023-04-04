И.о. прокурора Бурятии и ОНФ проведут совместный приём граждан

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Мероприятие состоится в Гусиноозёрске



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев вместе с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта Юлией Ким проведут приём граждан в Гусиноозёрске. Жители смогут обратиться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Мероприятие состоится 6 апреля в 10:00.



Приём пройдёт в Гусиноозерской межрайонной прокуратуре по адресу: Гусиноозерск, 2 мкр., д. 2а.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики лично, либо по телефонам: 8 (301-2) 21-44-98, 8 (301-2) 21-11-33.

