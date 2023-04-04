На заповедных землях Прибайкалья оцифровывают последствия пожаров

В Иркутской области специалистами предложен новый взгляд на борьбу со стихией
ГИС-проект по оценке воздействия растительных пожаров на западный берег Байкала создают специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области. По их мнению, глобальная историческая оцифровка растительных пожаров позволит выявить наиболее «горимые» участки и рациональнее распределять силы и средства пожаротушения, эффективнее проводить профилактику возгораний.
Как сообщили в учреждении, промежуточный (двухгодичный) этап исследования был представлен на научно-техническом совете, состоявшемся в учреждении накануне. Авторами создан проект, в котором использованы снимки со спутников за последние 40 лет, данные авианаблюдения ФБУ «Авиалесоохрана», ортофотоснимки с беспилотных воздушных аппаратов, наземные треки обходов государственных инспекторов природоохранного учреждения. В «слоях» проекта можно узнать максимум информации о растительности, гидрографии, рельефе, а также транспортной и инфраструктурной противопожарной составляющей исследуемых территорий.
Например, по Байкало-Ленскому государственному природному заповеднику данные со спутниковых снимков собраны не только за период его существования (образован в 1986 году), но и за 5 предыдущих лет. Специалистами установлено как количество случившихся растительных пожаров и их площадь, так и разделение на верховые и низовые, количество задействованных в тушении пожаров людей, использованные ими методы и другие данные. В целом за 40 лет в заповеднике было затронуто огнём практически 20% территории, а самые масштабные последствия стихия вызвала в 2015 году.
- Наша научно-исследовательская работа продолжается, а создание ГИС-проектов по оценке состояния охраняемых природных комплексов поможет в последующем получить новые инструменты по управлению и прогнозированию в том числе неблагоприятных ситуаций и явлений. Ещё один важный аспект – актуализация данных по лесоустройству. В том числе ни них строится работа по охране, сохранению, восстановлению и популяризации уникального природного наследия – озера Байкал, — рассказала Анастасия Бурмакина, руководитель информационно-аналитического отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», соавтор научно-исследовательской работы.
На заповедных землях Прибайкалья оцифровывают последствия пожаров
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