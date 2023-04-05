Из Бурятии изгнали нелегального мигранта

Иностранца заставили уехать из республики через суд



Из Бурятии выпроводили иностранного гражданина, который находился на территории республики и страны незаконно. Как выяснилось, у него не было постоянного места жительства, официальной работы и, соответственно, доходов. После того, как срок временного пребывания в России истёк, мужчина остался в РФ и никуда не уехал.



На нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 1.1 статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России»). Иностранца оштрафовали и принудительно выдворили его из России, рассказали в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



