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Из Бурятии изгнали нелегального мигранта

Из Бурятии изгнали нелегального мигранта
Общество,  Фото:pixabay.com
Иностранца заставили уехать из республики через суд

Из Бурятии выпроводили иностранного гражданина, который находился на территории республики и страны незаконно. Как выяснилось, у него не было постоянного места жительства, официальной работы и, соответственно, доходов. После того, как срок временного пребывания в России истёк, мужчина остался в РФ и никуда не уехал.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 1.1 статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России»). Иностранца оштрафовали и принудительно выдворили его из России, рассказали в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

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