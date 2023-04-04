Бурятских спасателей «пропустили» через нейросеть

Их преобразили с помощью искусственного интеллекта
На минувшей неделе на официальной странице МЧС по Бурятии во «ВКонтакте» опубликовали снимки сотрудников ведомства, обработанные нейросетью. Всего там разместили фото шестерых спасателей.
У подписчиков поинтересовались, кто из них больше всего похож на огнеборца из нашей республики. Некоторые пользователи, кстати, сразу узнали спасателей, несмотря на некоторое «преображение».
В Бурятии всё чаще экспериментируют с нейросетями. Ранее с помощью искусственного интеллекта «очеловечили»
Улан-Удэ и изобразили Байкал
и красоты Тункинской долины
. Кроме того, через нейросеть пропустили снимки зданий и достопримечательностей
Улан-Удэ –
гостиницы «Бурятия», торгово-развлекательного центра «People’s Park», Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева, арки «Царские ворота» у площади Советов, бизнес-центра «Арун», Дома радио недалеко от театральной площади и здания бывшей почтово-телеграфной конторы и Солнечной башни.
Их преобразили с помощью искусственного интеллекта
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