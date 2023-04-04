Заявки принимаются до 17 апреля
3 апреля в Чите стартовал приём заявок для участия в конкурсе логотипов ко Дню города (12+). Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Цель конкурса – найти уникальный символ Дня города, который будет сопровождать все праздничные мероприятия и рекламу.
Автор лучшего проекта получит 30 тысяч рублей и диплом городского комитета культуры. Заявки принимаются до 17 апреля, ознакомиться с положением можно на сайте администрации Читы.
Кроме этого, официальный логотип к празднованию Дня Победы уже выбран в Чите. Преемственность истории и важность современных событий отобразили на логотипе Забайкальского края ко Дню Победы.
Эмблема, на которой изображены символы Великой Отечественной войны и специальной военной операции, была создана читинским дизайнером и иллюстратором Мариной Анциферовой. По словам заместителя министра культуры Забайкальского края Алёны Ячменёвой, логотип должен был передать настрой на Победу и важность сохранения памяти о павших воинах, защищавших нашу страну.
Официальная эмблема будет демонстрироваться на баннерах и печатной продукции, а также праздничных мероприятиях по всему Забайкальскому краю, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
Возрастное ограничение: 12+.
В Чите выберут логотип для Дня города
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