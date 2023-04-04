В Бурятии выбрали лучших словесников

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Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Победителем стала команда учителей Улан-Удэ

Муниципальная команда учителей русского языка и литературы города Улан-Удэ стала абсолютным победителем I республиканского конкурса муниципальных команд учителей-словесников «Филологическая траектория - 2023». Мероприятие было проходило в рамках Года педагога и наставника.

Город Улан-Удэ представляла команда следующих учителей: Вишнякова Татьяна Витальевна, школа №1; Рубцова Екатерина Андреевна, Российская гимназия № 59; Цыбикова Надежда Валерьевна, Лингвистическая гимназия № 3; Дмитриева Виктория Андреевна, школа № 25; Иванова Татьяна Николаевна, Иволгинская СОШ.

За звание лучшей муниципальной команды учителей русского языка и литературы сражались пять команд Бурятии: Заиграевский район, Прибайкальский район, Тункинский район, Иволгинский район и город Улан-Удэ. Конкурс состоял из трёх этапов: презентация команды, защита коллективного образовательного проекта и мастер-класс. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ конкурс учителя педагоги литература школа русский язык

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