В Бурятии выбрали лучших словесников

Победителем стала команда учителей Улан-Удэ
Муниципальная команда учителей русского языка и литературы города Улан-Удэ стала абсолютным победителем I республиканского конкурса муниципальных команд учителей-словесников «Филологическая траектория - 2023». Мероприятие было проходило в рамках Года педагога и наставника.
Город Улан-Удэ представляла команда следующих учителей: Вишнякова Татьяна Витальевна, школа №1; Рубцова Екатерина Андреевна, Российская гимназия № 59; Цыбикова Надежда Валерьевна, Лингвистическая гимназия № 3; Дмитриева Виктория Андреевна, школа № 25; Иванова Татьяна Николаевна, Иволгинская СОШ.
За звание лучшей муниципальной команды учителей русского языка и литературы сражались пять команд Бурятии: Заиграевский район, Прибайкальский район, Тункинский район, Иволгинский район и город Улан-Удэ. Конкурс состоял из трёх этапов: презентация команды, защита коллективного образовательного проекта и мастер-класс. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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