Праздник состоится в селе Баянгол
Близится время празднования Пасхи у всех христиан. В селе Баянгол Закаменского района Бурятии отметят приход католической Пасхи, которая состоится 9 апреля – на неделю раньше, чем у православных.
- В программе народного гуляния «Католическая Пасха - OsternFest» в Баянголе: праздничный концерт, районной конкурс «Пасхальный кролик» - «Osterhase», конкурс «Весёлые пасхальные посиделки», танцевальный мастер - класс – «Весёлая полька», а также ряд культурных и спортивных мероприятий, - сообщили в администрации района.
Как сообщал «Байкал-Daily», католическую Пасха в Закаменском районе отмечают потомки немцев, вынужденных переселенцев военного времени. В Баянгол с 1941 по 1943 годы прибыло более 1700 немцев Поволжья. На сегодня там осталось всего 18 семей – носителей фамилий, оберегающих память и традиции своих матерей и отцов, бабушек и дедушек.
Празднование Пасхи в этом году также посвящено 95-летнему юбилею Закаменского района.
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В Закаменском районе Бурятии отметят католическую Пасху
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