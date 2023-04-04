Теперь у жителей села Верхний Зактуй есть чистая вода
На днях в селе Верхний Зактуй в Тункинском районе Бурятии появилась скважина с питьевой водой.
- Долгое время, более трёх десятилетий жители сёл Тункинской долины были лишены возможности разрабатывать любые природные месторождения, из-за ограничений в законодательстве, в том числе и бурить скважины питьевой воды. 30 декабря 2020 года долгожданные поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» подписал президент России Владимир Путин. Теперь можно пробивать скважины, добывать воду на территории населённых пунктов, ранее - федеральных земель особо охраняемой природной территории, - напомнили в пресс-службе администрации Тункинского района.
После консультаций со специалистами была пробурена скважина глубиной 56 метров.
- Грунт скальный, много «плывунов». Скважина пробита, работа продолжается. Будем следить за качеством воды, - заявил замглавы района Александр Пахахинов.
В Тункинском районе Бурятии впервые за долгие годы пробурили новую питьевую скважину
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Право на компенсацию имеют родители ребятишек младше шести лет
Судебные приставы проведут личный приём граждан
Известный рок-коллектив даст концерт в одном из ночных клубов города
Аферисты крадут у людей деньги через фейковое приложение
Праздник состоится в селе Баянгол
Теперь у жителей села Верхний Зактуй есть чистая вода
Земляки мужчины встречали его у самолёта хлебом-солью
Специалисты напомнили, как правильно их утилизировать
Его создали для поддержки ветеранов СВО
Исключение: Муйский и Северо-Байкальский районы
Сумка должна быть универсальной
У него не было фитосанитарных сертификатов
Зверушки поселились в живом уголке
Работы принимаются по 15 мая включительно
Он стал одним из победителей в номинации «Лучший городской музей»