В Тункинском районе Бурятии впервые за долгие годы пробурили новую питьевую скважину

Общество, Фото: администрация Тункинского района

Теперь у жителей села Верхний Зактуй есть чистая вода



На днях в селе Верхний Зактуй в Тункинском районе Бурятии появилась скважина с питьевой водой.



- Долгое время, более трёх десятилетий жители сёл Тункинской долины были лишены возможности разрабатывать любые природные месторождения, из-за ограничений в законодательстве, в том числе и бурить скважины питьевой воды. 30 декабря 2020 года долгожданные поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» подписал президент России Владимир Путин. Теперь можно пробивать скважины, добывать воду на территории населённых пунктов, ранее - федеральных земель особо охраняемой природной территории, - напомнили в пресс-службе администрации Тункинского района.



После консультаций со специалистами была пробурена скважина глубиной 56 метров.



- Грунт скальный, много «плывунов». Скважина пробита, работа продолжается. Будем следить за качеством воды, - заявил замглавы района Александр Пахахинов.





