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Мегатонны звука и света: В столице Бурятии выступит группа «Слот»

Мегатонны звука и света: В столице Бурятии выступит группа «Слот»
Общество, 
Известный рок-коллектив даст концерт в одном из ночных клубов города

В следующее воскресенье, 16 апреля, в Улан-Удэ выступит популярная российская альтернативная рок-группа из Москвы «Слот» (возрастное ограничение – 16+). Цены на билеты колеблются от 2000 до 3500 рублей. Свободных мест осталось немного – всего 9, судя по данным сайта «Афиша. Яндекс».

Как отмечают организаторы, музыканты приедут в столицу Бурятии с большим юбилейным шоу. Они дадут концерт в одном из ночных клубов города.

- Зрителей ждёт убойнейший сет из главных песен группы за 20 лет её творчества, мегатонны звука и света, яркое визуальное шоу и сумасшедшая энергетика, – говорится в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте». – За 20 лет «Слот» полноправно утвердились на рок-олимпе страны. Помимо девяти студийных альбомов, на счету коллектива – более 20 синглов, два мини- и два альбома ремиксов и десятки видеоклипов.

Группа известна своими продолжительными гастрольными турами по России и странам СНГ и постоянным участием в европейских и российских фестивалях. Вокалистка «Слота» (с 2006 года) Дария «Нуки» Ставрович отмечает: коллектив менялся всё время и продолжает меняться.

- Мы не оглядываемся назад, а продолжаем жить в моменте. На юбилейных шоу попробуем сжать эти 20 лет в один момент длиною в два часа. Будем гореть и праздновать во имя момента и всех тех, кто был и есть в нём вместе с нами, – подчеркнула она. 

До этого группа «Слот» приезжала в Улан-Удэ в апреле 20217-го и по-настоящему раскачала зал. Тогда рокеры исполнили все свои известные хиты – от «2 войны» до «Они убили Кенни».
концерт музыка

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