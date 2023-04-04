Заявления принимаются с 7 апреля
С 7 апреля в Бурятии начинается приём заявлений на охоту на птиц: селезни уток, гуси, казарки (из укрытия с чучелами, манком) для I зоны: Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы.
Также с 7 апреля начинается приём заявлений на добычу вальдшнепа, глухаря, тетерева для II зоны: Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский районы.
Сроки охоты: с 22 апреля по 1 мая 2023 года. Лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи и нормами изъятия можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора.
- Также обращаем внимание на то, что изменились реквизиты для оплаты сбора за пользование объектами животного мира и госпошлину за разрешение, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
С 22 апреля в Бурятии разрешат охотиться на птиц
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