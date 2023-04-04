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В Улан-Удэ расскажут о пещерах Бурятии

В Улан-Удэ расскажут о пещерах Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице республике пройдёт новая встреча в клубе путешественников

В Бурятии продолжаются встречи в клубе путешественников. Участники новой встречи узнают, что такое спелеология. Об истории спелеологии, об изучении пещер в России и в Бурятии, о знаменитой Долганской яме, о туристских достопримечательностях Баунтовского района и о многом другом расскажет Олег Морозов – учёный, спелеолог, педагог, турист с многолетним стажем, руководитель геолого-спелеологического кружка «Долган» в доме детского творчества посёлка Багдарин, кандидат географических наук, защитивший диссертацию на тему «Пещеры Витимского плоскогорья (Мало-Амалатская впадина).

- Научные исследования Баунтовского района, выполненные Олегом Николаевичем, нашли своё отражение во многих научных статьях, опубликованных в различных изданиях. Нас ждут интереснейшие рассказы о мире пещер, о спелеологии, о путешествиях, о сплавах по суровым таёжным рекам севера Бурятии, о достопримечательностях Баунта, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Встреча состоится вечером 13 апреля в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта РБ (здание ДОСААФ, вход слева).

Возрастное ограничение: 6+.

Улан-Удэ Бурятия клуб путешественники туризм спелеология спелеологи Баунтовский район

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