Аферисты крадут у людей деньги через фейковое приложение
Жителей Бурятии предупредили о мошенниках, которые отправляют на мобильные устройства рассылку якобы от федеральной налоговой службы. Неизвестные предлагают скачать «новое приложение» ФНС для оплаты налогов или просмотра налогового вычета.
В этих сообщениях уточняется, что загрузка доступна только по ссылке, прикреплённой к письму. Если пользователь кликнет по ней и нажмёт «скачать», а после запустит приложение, аферисты получат введённые им данные банковской карты. ФНС России подобные предложения не рассылает, рассказали на официальной странице правительства Бурятии во «ВКонтакте».
Жителей Бурятии предупредили о новом виде мошенничества
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