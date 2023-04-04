Жителей Бурятии предупредили о новом виде мошенничества

Аферисты крадут у людей деньги через фейковое приложение



Жителей Бурятии предупредили о мошенниках, которые отправляют на мобильные устройства рассылку якобы от федеральной налоговой службы. Неизвестные предлагают скачать «новое приложение» ФНС для оплаты налогов или просмотра налогового вычета.



В этих сообщениях уточняется, что загрузка доступна только по ссылке, прикреплённой к письму. Если пользователь кликнет по ней и нажмёт «скачать», а после запустит приложение, аферисты получат введённые им данные банковской карты. ФНС России подобные предложения не рассылает, рассказали на официальной странице правительства Бурятии во «ВКонтакте».