Уланудэнка стала призёром всероссийской олимпиады

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Подведены итоги заключительного этапа ВсОШ по немецкому языку



3 апреля подведены итоги всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 по немецкому языку. Олимпиада проходила с 30 марта по 4 апреля в городе Самара.



Олимпиада традиционно проходила в два тура. Первый тур представлял собой большой объём письменных заданий из языковых разделов: лексика, грамматика, страноведение, письмо, аудирование, а также чтение. Во втором туре заключительного этапа олимпиады участники пробовали свои силы в конкурсе устной речи.



Ученица 11 класса физико-математической школы №56 города Улан-Удэ Аяна Х. стала призёром олимпиады.



- Аяна успешно прошла все соревновательные туры и завоевала ещё одну высокую награду в копилку команды ВсОШ Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

