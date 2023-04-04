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Уланудэнка стала призёром всероссийской олимпиады

Уланудэнка стала призёром всероссийской олимпиады
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Подведены итоги заключительного этапа ВсОШ по немецкому языку

3 апреля подведены итоги всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 по немецкому языку. Олимпиада проходила с 30 марта по 4 апреля в городе Самара.

Олимпиада традиционно проходила в два тура. Первый тур представлял собой большой объём письменных заданий из языковых разделов: лексика, грамматика, страноведение, письмо, аудирование, а также чтение. Во втором туре заключительного этапа олимпиады участники пробовали свои силы в конкурсе устной речи.

Ученица 11 класса физико-математической школы №56 города Улан-Удэ Аяна Х. стала призёром олимпиады.

- Аяна успешно прошла все соревновательные туры и завоевала ещё одну высокую награду в копилку команды ВсОШ Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия олимпиада олимпиада школьников немецкий язык образование школа

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