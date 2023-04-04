В Бурятии объявили конкурс на лучшую экосумку

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Желая привлечь внимание к проблеме избыточного образования полиэтиленовых отходов, «Заповедное Подлеморье» уже во второй раз проводит конкурс «Давай без пластика!», в рамках которого участникам предстоит самостоятельно изготовить экосумку.- Предполагается, что с ней можно сходить в магазин за покупками, использовать в поездке для вещей и вообще в любой ситуации вместо обычного пластикового пакета. Такая сумка должна быть удобна в быту, быть прочной и долговечной, а также соответствовать заповедной тематике. Например, автор может поместить на неё изображения растений, животных, насекомых и птиц, обитающих на подведомственных «Заповедному Подлеморью» территориях, - сообщают организаторы.В «Заповедном Подлеморье» отметили, что изготовитель экосумки должен быть готов расстаться с ней навсегда: по условиям конкурса, присланные работы назад не отсылаются.Подробности можно прочитать в положении о конкурсе. Работы принимаются до 24 апреля.