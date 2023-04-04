В Бурятии гражданину Монголии не разрешили вывезти удобрение





2 апреля на легковом направлении таможенного поста МАПП «Кяхта» выявлен факт нарушения правил и норм карантина растений при вывозе с территории Российской Федерации подкарантинной продукции.Гражданин Монголии вывозил из России удобрения - гумат калия 30 литров и 16 кг комплексного удобрения.- Обнаруженные удобрения относятся к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Гражданин вывозил продукцию без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением ч.1. ст.25 Федерального закона от 21.07.2014 №206 – ФЗ «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.По данному факту составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.