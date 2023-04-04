Многодетным из Бурятии напомнили, как полностью возместить расходы на лекарства

Право на компенсацию имеют родители ребятишек младше шести лет
В Минсоцзащиты РБ рассказали, как многодетным из Бурятии компенсировать траты на лекарственные препараты по рецептам врачей. На 100%-ную компенсацию вправе рассчитывать родители ребятишек в возрасте до шести лет, проживающие вместе с ними в республике. От доходов семьи это не зависит.
Подать соответствующее заявление можно на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru/19733/1. К нему нужно приложить документ, удостоверяющий личность родителя (либо законного представителя), свидетельство о рождении ребёнка, рецепт врача на рецептурном бланке формы № 107-1/У (названия лекарств должны быть на латинском языке), кассовый и товарный чеки, подтверждающие покупку медикаментов, а также удостоверение многодетной семьи.
Для перечисления средств потребуется лицевой банковский счёт, открытый в банке с платёжной системой карты «Мир». Обратиться за компенсацией необходимо не позднее, чем через шесть месяцев со дня приобретения препарата.
Право на компенсацию имеют родители ребятишек младше шести лет
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