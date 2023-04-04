Зверушки поселились в живом уголке
В живом уголке, расположенном в комнате проведения воспитательной работы одного из отрядов улан-удэнской исправительной колонии №8, появились две морские свинки.
Осуждённые с большим интересом наблюдают за поведением питомцев, ухаживают и кормят их. В дальнейшем планируется расширить уголок и пополнить новыми обитателями.
- Контакт с животными способствует развитию многих качеств, необходимых человеку для полноценной жизни - способности сострадать, заботиться, любить, а также оказывает положительное влияние на душевное состояние и положительно влияет на морально психологический климат, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии появились морские свинки
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