В улан-удэнской колонии появились морские свинки

Зверушки поселились в живом уголке



В живом уголке, расположенном в комнате проведения воспитательной работы одного из отрядов улан-удэнской исправительной колонии №8, появились две морские свинки.



Осуждённые с большим интересом наблюдают за поведением питомцев, ухаживают и кормят их. В дальнейшем планируется расширить уголок и пополнить новыми обитателями.



- Контакт с животными способствует развитию многих качеств, необходимых человеку для полноценной жизни - способности сострадать, заботиться, любить, а также оказывает положительное влияние на душевное состояние и положительно влияет на морально психологический климат, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





