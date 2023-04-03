В Бурятии закрыли ледовую дорогу в Ильинке

В республике осталась одна действующая ледовая переправа



Сегодня, 3 апреля, в Бурятии закрылась ещё одна ледовая переправа. Она действовала на реке Селенга в селе Ильинка Прибайкальского района. Решение принято в связи с наступлением плюсовых температур и изменением структуры льда.



- Во избежание несчастных случаев выполняйте требования всех информационных знаков. Выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений. Отстегните ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, разворачиваться и обгонять автомобили, - обратились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.



Сейчас в республике продолжает функционировать одна ледовая дорога – на реке Муя в селе Усть-Муя Муйского района.



Зимой в Бурятии были открыты 14 ледовых переправ.



