В республике осталась одна действующая ледовая переправа
Сегодня, 3 апреля, в Бурятии закрылась ещё одна ледовая переправа. Она действовала на реке Селенга в селе Ильинка Прибайкальского района. Решение принято в связи с наступлением плюсовых температур и изменением структуры льда.
- Во избежание несчастных случаев выполняйте требования всех информационных знаков. Выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений. Отстегните ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, разворачиваться и обгонять автомобили, - обратились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.
Сейчас в республике продолжает функционировать одна ледовая дорога – на реке Муя в селе Усть-Муя Муйского района.
Зимой в Бурятии были открыты 14 ледовых переправ.
В Бурятии закрыли ледовую дорогу в Ильинке
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