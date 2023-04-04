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В Бурятии сельчане пожаловались на скудные школьные обеды

В Бурятии сельчане пожаловались на скудные школьные обеды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жители Кабанского района считают, что их дети недоедают 

В Кабанском районе Бурятии родители школьников недовольны тем, как их детей кормят в столовых. По словам местных жителей, у так называемых льготников (ребятишки из малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья и т. п. – прим.) нет полноценного обеда из двух блюд.

-  Им предоставляется на выбор или первое или второе – вместе это нельзя. А если питаться платно, то обед обходится почти в 100 рублей в день. При этом это ребёнок берёт только, например, рис с курицей и сок. Почему такие цены в школе? – возмутились сельчане.

Начальник районного управления образования (РУО) Андрей Власов пояснил: ежедневные горячие завтраки или обеды полагаются всем младшеклассникам и льготникам из 5-11 классов.

- Завтрак, согласно методическим рекомендациям по организации питания в образовательных организациях, должен состоять из горячего блюда и напитка. Рекомендуется добавлять в него ягоды, фрукты и овощи. Обед должен включать закуску – салат или свежие овощи, горячее первое и второе блюда и напиток.

Каждая трапеза с 1 марта для учеников младших классов и «бесплатников» обходится в 90 рублей, а при предоставлении 50%-ной льготы – 45. «На эту сумму каждое образовательное учреждение индивидуально разрабатывает ежедневное меню», – отметил начальник РУО.


школьное питание жалоба

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