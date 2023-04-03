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В Забайкалье открыли мемориальную доску в память о сотруднике Росгвардии Бурятии

В Забайкалье открыли мемориальную доску в память о сотруднике Росгвардии Бурятии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Дмитрий Лагунов погиб в ходе СВО

В посёлке Куанда Каларского района Забайкальского края состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании общеобразовательной школы-интернат № 4, в память о сотруднике ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии старшем сержанте полиции Дмитрии Лагунове, погибшем при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

На мероприятии во дворе школы, где учился Дмитрий, присутствовали родные, росгвардейцы, односельчане, друзья и учащиеся. После торжественного открытия мемориальной доски выступил заместитель начальника территориального управления Росгвардии.

- Мы увековечиваем память нашего боевого друга и товарища. Во время службы в спецподразделении, старший сержант полиции Лагунов зарекомендовал себя образцовым и исполнительным сотрудником, всегда готовым прийти на помощь. Он выполнил свой служебный долг до конца и отдал самое дорогое – свою жизнь. Именно в этих стенах школы, где он учился и закалялся его имя навсегда будет вписано в историю, - отметил полковник Василий Лосев.

Участники мероприятия почтили память Дмитрия Лагунова минутой молчания.
 
С заключительными словами благодарности выступил отец Дмитрия Андрей Лагунов.

- Спасибо всем, кто сегодня пришёл на открытие мемориальной доски, посвящённой нашему Диме. Трудно выразить словами горе на душе, ему бы жить и жить ещё. Дмитрий был отличным спортсменом и патриотом. Жаль, что за это приходится платить такую высокую цену. Дмитрий на всегда остаётся в нашей памяти, - сказал, сдерживая слезы, Андрей Николаевич Лагунов.




Участники возложили живые цветы к мемориальной доске сотрудника спецподразделения ОМОН «Кречет» Росгвардии Дмитрия Лагунова.

После мероприятия для учащихся был проведён урок мужества, росгвардейцы для старшеклассников рассказали о Героях войск национальной гвардии Российской Федерации, о Герое России лейтенанте Максиме Концове, о примерах мужества и героизма.


Лагунов Дмитрий Андреевич родился 13 декабря 1987 года в посёлке Куанда Каларского района Забайкальского края. На службу в спецподразделение Росгвардии поступил в 2019 году.

При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня, получил ранения, не совместимые с жизнью.
Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, старший сержант полиции Лагунов Дмитрий награждён орденом Мужества (посмертно).

Росгвардия

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