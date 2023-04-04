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В Бурятии объявлен конкурс сочинений «Скажи своё слово»

В Бурятии объявлен конкурс сочинений «Скажи своё слово»
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы принимаются по 15 мая включительно

В Бурятии объявлено о проведении конкурса сочинений «Скажи своё слово». Он посвящён сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержанию гражданского мира и согласия в стране.

Конкурс проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры и приурочен к Году педагога и наставника, 100-летию образования Республики Бурятия. В нём могут принять участие учащиеся учреждений основного общего, основного среднего, дополнительного и среднего профессионального образования.

Конкурс проводится в возрастных группах: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-18 лет. В каждой возрастной группе будут определены победители и призёры.

На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на русском языке по одной из следующих тем: «Весь этот мир творит учитель», «Роль наставника в жизни человека», «Моё понимание патриотизма», «Мой герой».

Приём работ осуществляется по 15 мая. Работы, заполненные заявки и согласия на обработку персональных данных принимаются на электронную почту: [email protected] не позднее 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
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