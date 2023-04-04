В Улан-Удэ сегодня снега не будет
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью снег. Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +5,+10, местами +1,-4.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +7,+9.
В Бурятии до +10 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 04.04.2023
Жители Кабанского района считают, что их дети недоедают
Общество, 04.04.2023
В Улан-Удэ сегодня снега не будет
На выставке будут представлены высокоточные копии листов атласа
В региональном этапе принимает участие более 200 человек
Всебурятский фестиваль состоится в аймаке Булган в следующем году
Документы принимаются по 2 мая
Его проведут в конце июня – начале июля
В республике осталась одна действующая ледовая переправа
Мероприятие прошло в Иркутской области
У него осталось двое детей
Юные спортсмены республики выиграли медали в Хабаровске
Он призывал к насилию над чиновниками
Подведены итоги всебурятского диктанта
О громком скандале в театре высказалась глава Общественной палаты
21 коллекция национальных костюмов была представлена на областном конкурсе «Мунгэн хурабша»