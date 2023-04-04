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В Бурятии до +10 градусов

В Бурятии до +10 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ сегодня снега не будет

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью снег. Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +5,+10, местами +1,-4.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +7,+9.
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