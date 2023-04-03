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В райцентре в Бурятии построили школу искусств за 118 млн

В райцентре в Бурятии построили школу искусств за 118 млн
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Новое здание больше старого помещения почти в 10 раз

24 марта в селе Бичура в Бурятии завершилось строительство детской школы искусств. Двухэтажная школа общей площадью около 1000 квадратных метров сможет принять более 100 детей. 

Стоимость строительства составила 117,9 млн рублей – это средства из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетные средства, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.


В новой школе есть концертный зал на 102 места, хореографический зал, летняя творческая площадка и игровая зона. Дополнительно к действующим классам по фортепиано, русским народным инструментам, живописи и декоративно-прикладному искусству добавится хореография, эстрадное пение, керамика и другие.

- Раньше наши дети занимались в приспособленном помещении площадью 140 кв.м. Появление нового здания открывает новые возможности. Откроются новые отделения, ребята смогут достичь более высоких результатов в обучении, в конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. У нас появятся новые рабочие места. На сегодня коллектив укомплектован на 80%, - рассказала директор Бичурской ДШИ Людмила Уварова.



В скором времени состоится торжественное открытие. Уже в новой школе ученики будут сдавать экзамены, которые пройдут в мае, и отметят выпускной.

Детская школа искусств появилась в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее в Бичуре были отремонтированы дом культуры, сельский стадион, детский сад, появились две новые спортивные площадки, а теперь и детская школа искусств.

 


школа искусств

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