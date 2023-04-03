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В Бурятии детей научили спасаться при провале под лёд

В Бурятии детей научили спасаться при провале под лёд
Общество,  Фото:БПСО
Для второклассников провели практическое занятие

В Кабанском районе Бурятии во время школьных каникул второклассники Каменской средней школы №2 побывали с экскурсией на базе Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. С начала года ребята занимаются по профилю «Юный спасатель».

Ребята узнали, каким снаряжением пользуются спасатели, какой водолазный костюм лучше – «мокрый» или «сухой», сколько весит пояс водолаза, как из подручных материалов в лесу соорудить носилки, как называются чудо-механизмы, способные поднять «КамАЗ» и «перекусить» металл легко, как бумагу. Спасатели Дмитрий Дмитриев и Леонид Шевченко подробно объяснили, для чего предназначено и как устроено снаряжение, ответили на многочисленные вопросы юных гостей.


Завершилось мероприятие практическим занятием на льду Посольского сора.

- Какой лёд безопасный, что делать, если провалился сам и как безопасно помочь выбраться из воды провалившемуся товарищу – теперь ребята знают, как действовать! – рассказали в БПСО.

Подобные занятия с детьми и молодёжью регулярно проводятся во всех подразделениях Байкальского поисково-спасательного отряда. 



спасатели

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