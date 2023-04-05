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Жителям Бурятии с талией более 80-90 сантиметров порекомендовали напрячься

Жителям Бурятии с талией более 80-90 сантиметров порекомендовали напрячься
Общество,  Фото:pixabay.com
У них может быть абдоминальное ожирение

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) имени В. В. Ангапова рассказали, как распознать у себя ожирение. Нужно взять сантиметровую ленту и измерить окружность талии. Нормой считается максимум 80 сантиметров у женщин и 94 – у мужчин (а у мужчин-азиатов – 90 см.).

Если оказалось больше, это сигнализирует об абдоминальном ожирении – то есть отложении избыточного жира в области туловища и внутренних органов

У такого ожирения несколько стадий. Первая – когда обхват талии (ОТ) у женщин свыше 80, а у мужчин – более 95 сантиметров. Вторая – если больше 85-ти и от 95 до 103, а третья – 89 и 105 с лишним соответственно.

В БСМП пояснили: это не только непривлекательно внешне, но и несёт серьёзную угрозу для организма. На фоне абдоминального ожирения может развиться нарушение обмена веществ, сердечно-сосудистая патология, онкозаболевания и сахарный диабет. А причин тому несколько – нерациональное питание и переедание, малоподвижный образ жизни, хроническое переутомление и стресс.

Распознать проблему можно по ряду признаков – это одышка даже при минимальной физнагрузке, быстрая утомляемость и снижение работоспособности, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, варикозное расширение вен, повышенное давление, снижение сексуальной активности, сбои репродуктивной системы (аменорея, бесплодие), развитие апноэ (остановка дыхания) во сне и депрессия.

Рассказали в медучреждении и как бороться с абдоминальным ожирением. Первое – ввести адекватные физнагрузки. По утрам старайтесь делать зарядку, а течение дня делать как минимум 6000 шагов.

- Например, припаркуйтесь дальше от работы и пройдите остаток пути пешком, поднимитесь по лестнице вместо лифта и ходите, пока разговариваете по телефону, – советуют в БСМП.

Нужно есть побольше зелени и овощей, высыпаться и избегать перенапряжения.

- Люди, которые часто испытывают стресс, как правило, имеют больше висцерального, а не подкожного жира. Забудьте о быстром похудении Липосакция для косметической коррекции подкожного жира не влияет на висцеральный и в таком случае не поможет, – добавили в больнице скорой медицинской помощи.

Кстати, три года назад руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучало опыт других стран в борьбе с ожирением. Речь, в честности, шла об Японии, где талия более 90 сантиметров считается «незаконной».

- Если во время ежегодного осмотра обнаружили, что размер талии у человека превышает норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования, – цитировало тогда Попову РИА Новости. – Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье своих сотрудников, могут достигать 19 миллионов долларов.

ожирение здоровье БСМП

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