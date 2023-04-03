В Бурятии назвали сроки проведения Сурхарбана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его проведут в конце июня – начале июля



В Бурятии республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбан» пройдёт с 24 июня по 9 июля. Напомним, что регион получит на проведение мероприятия федеральную поддержку в размере 40,77 млн рублей.



Помимо спортивных состязаний, праздник объединит в себе такие мероприятия как: «Ночь ёхора», конкурс красавиц «Сурхарбаанай Дангина», праздничный концерт «Хэдлайнеры». Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Сурхарбан проведут в рамках празднования столетия Республики Бурятия. Его планировали провести во всех районах республики, а также на трёх площадках города Улан-Удэ.

