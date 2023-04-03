В Бурятии стартовал чемпионат «Профессионалы»

В региональном этапе принимает участие более 200 человек
Сегодня, 3 апреля, в Улан-Удэ, на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа состоялась церемония открытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»-2023 Республики Бурятия. Чемпионат под названием «Профессионалы» проводится впервые. С учётом чемпионатного движения региональный этап проводится в 9-й раз с 2014 года. В чемпионате 2023 года заявлена 31 компетенция, в том числе шесть компетенций для юниоров.
- Участие в чемпионате «Профессионалы» – это возможность заявить о своей активной жизненной позиции, о желании двигаться вперёд, добиваться поставленных целей. Победители и приёеры чемпионата пройдут стажировку и могут трудоустроиться на лучших предприятиях республики. Региональные чемпионаты по всей стране завершатся 30 апреля. И в июне этого года победители региональных этапов примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Участие в региональном этапе чемпионата принимают молодые профессионалы республики:
- Бурятский республиканский педагогический колледж;
- Бурятский республиканский индустриальный техникум;
- Байкальский колледж недропользования;
- Политехнический техникум;
- Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова;
- Байкальский колледж туризма и сервиса;
- Бурятский колледж технологий и лесопользования;
- Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта;
- Республиканский межотраслевой техникум;
- Бурятский республиканский информационно-экономический техникум;
- Байкальский многопрофильный колледж;
- Гусиноозёрский энергетический техникум;
- Республиканский многоуровневый колледж;
- Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий;
- Закаменский агропромышленный техникум;
- Колледж традиционных искусств Забайкалья;
- Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий;
- Джидинский многопрофильный техникум;
- Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта ИРГУПС;
- Улан-Удэнский торгово-экономический техникум;
- Бурятский институт инфокоммуникаций филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики;
- Центр дополнительного образования «Эдельвейс»;
- Технологический колледж Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
- Колледж Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Агротехнический техникум Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
Также в чемпионате принимают участие гости из Горно-Алтайского педагогического колледжа, Читинского педагогического колледжа и школ города Улан-Удэ. Организовывать работу на конкурсных площадках будут 31 главный эксперт, оценивать работу участников будут 265 экспертов. Всего в чемпионате принимают участие 179 студентов и 38 школьников.
Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в городе Санкт-Петербург.
В Бурятии стартовал чемпионат «Профессионалы»
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