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Весна опаздывает в Бурятию – Гидрометцентр

Весна опаздывает в Бурятию – Гидрометцентр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Апрельское тепло так и не пришло в несколько российских регионов

Весна в Бурятии в этот раз припозднилась. Холодная ветреная погода, по данным Бурятского гидрометцентра, продержится в республике ещё несколько дней.

Непривычно низкую температуру тем временем обещают ещё в нескольких субъектах РФ. В Сибирском и Северо-Западном федеральных округах и в Якутии она сохранится вплоть до 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Если говорить о первых десяти днях апреля, то в ряде регионов весна будет запаздывать. Во всем Сибирском федеральном округе температура окажется ниже нормы. Аналогично – в Якутии и Северо-Западном ФО, – цитирует его издание.

В Ленинградской области столбик термометра ночью опустится до 2-7 градусов. А на юге Красноярского края, в Иркутской области и Хакасии температуры «будут по-зимнему серьёзные». «В Бурятии, в частности, прогнозируется до -15 градусов», – добавил Роман Вильфанд. 
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