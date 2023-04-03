Весна опаздывает в Бурятию – Гидрометцентр

Апрельское тепло так и не пришло в несколько российских регионов
Весна в Бурятии в этот раз припозднилась. Холодная ветреная погода, по данным Бурятского гидрометцентра, продержится в республике ещё несколько дней.
Непривычно низкую температуру тем временем обещают ещё в нескольких субъектах РФ. В Сибирском и Северо-Западном федеральных округах и в Якутии она сохранится вплоть до 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- Если говорить о первых десяти днях апреля, то в ряде регионов весна будет запаздывать. Во всем Сибирском федеральном округе температура окажется ниже нормы. Аналогично – в Якутии и Северо-Западном ФО, – цитирует его издание.
В Ленинградской области столбик термометра ночью опустится до 2-7 градусов. А на юге Красноярского края, в Иркутской области и Хакасии температуры «будут по-зимнему серьёзные». «В Бурятии, в частности, прогнозируется до -15 градусов», – добавил Роман Вильфанд.
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