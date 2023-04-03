Руководству Русдрама в Улан-Удэ посоветовали провести работу над ошибками

Глава Общественной палаты (ОП) Бурятии Татьяна Думнова прокомментировала недавний громкий инцидент в Русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева. На минувшей неделе известный актёр Артур Шувалов предпринял попытку самоубийства прямо после спектакля, причём на глазах у зрителей.
Так он хотел привлечь внимание к накопившимся в учреждении проблемам. Актёр заявил: его пытаются уволить вот уже почти год – с мая 2022-го. У самого Артура и многих его коллег не сложились отношения с новым художественным руководителем Вячеславом Дьяченко и директором Русдрама Натальей Светозаровой. Скандал, который вышел на федеральный уровень, ранее прокомментировали и в Минкульте Бурятии, и в самом театре.
По мнению Татьяны Думновой, главное – понять суть конфликта. Он, по словам председателя ОП, свёлся «к противоречию интересов актёра и его работодателей – и не более».
- А вот то, в какой форме Артур Шувалов пытался отстаивать свои интересы, к сути уже особого отношения не имеет, – констатировала Думнова. – Не найдя ответы на свои вопросы, он попытался превратить конфликт в скандал, призывая к участию в нём зрителей и общественность и будучи уверенным, что для этого у него есть «железные основания». С одной стороны, его как человека можно понять: накипело и наболело, как он считает, и нет сил терпеть негативное отношение со стороны работодателя. С другой, как гласит старый афоризм, «от скандалов людей больше всего выигрывают врачи и адвокаты».
- А вот то, в какой форме Артур Шувалов пытался отстаивать свои интересы, к сути уже особого отношения не имеет, – констатировала Думнова. – Не найдя ответы на свои вопросы, он попытался превратить конфликт в скандал, призывая к участию в нём зрителей и общественность и будучи уверенным, что для этого у него есть «железные основания». С одной стороны, его как человека можно понять: накипело и наболело, как он считает, и нет сил терпеть негативное отношение со стороны работодателя. С другой, как гласит старый афоризм, «от скандалов людей больше всего выигрывают врачи и адвокаты».
Эмоции – хорошее топливо, но плохой помощник, если стоит задача достичь каких-то конструктивных решений, подчеркнула общественница.
- Тем не менее, после такого отчаянного шага ему и его семье нужна помощь и поддержка как со стороны руководства, так и коллектива, чтобы снять накопившееся внутреннее напряжение, стресс и эмоциональный груз, – добавила она.
Правовую оценку по поводу нарушения трудовых прав (если таковое имело место) даст прокуратура, добавила Думнова.
- Конфликт высветил явные ошибки каждой из сторон, – приводят её слова в официальном telegram-канале Общественной палаты. – Решение противоречий с его помощью – не единственный путь и, возможно, не самый лучший. У администрации театра есть возможность исправить недочёты, устранить что-то в коллективе и провести работу над ошибками. Самое главное – нужно научиться договариваться мирно, а ещё лучше – не доводить ни до публичного поля, ни до суда.