Руководству Русдрама в Улан-Удэ посоветовали провести работу над ошибками





По мнению Татьяны Думновой, главное – понять суть конфликта. Он, по словам председателя ОП, свёлся «к противоречию интересов актёра и его работодателей – и не более».



- А вот то, в какой форме Артур Шувалов пытался отстаивать свои интересы, к сути уже особого отношения не имеет, – констатировала Думнова. – Не найдя ответы на свои вопросы, он попытался превратить конфликт в скандал, призывая к участию в нём зрителей и общественность и будучи уверенным, что для этого у него есть «железные основания». С одной стороны, его как человека можно понять: накипело и наболело, как он считает, и нет сил терпеть негативное отношение со стороны работодателя. С другой, как гласит старый афоризм, «от скандалов людей больше всего выигрывают врачи и адвокаты».





Эмоции – хорошее топливо, но плохой помощник, если стоит задача достичь каких-то конструктивных решений, подчеркнула общественница.





- Тем не менее, после такого отчаянного шага ему и его семье нужна помощь и поддержка как со стороны руководства, так и коллектива, чтобы снять накопившееся внутреннее напряжение, стресс и эмоциональный груз, – добавила она.



Правовую оценку по поводу нарушения трудовых прав (если таковое имело место) даст прокуратура, добавила Думнова.



- Конфликт высветил явные ошибки каждой из сторон, – приводят её слова в официальном telegram-канале Общественной палаты. – Решение противоречий с его помощью – не единственный путь и, возможно, не самый лучший. У администрации театра есть возможность исправить недочёты, устранить что-то в коллективе и провести работу над ошибками. Самое главное – нужно научиться договариваться мирно, а ещё лучше – не доводить ни до публичного поля, ни до суда.

