Юные спортсмены республики выиграли медали в Хабаровске
С 28 по 30 марта в Хабаровске прошли всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята». В этом году участниками соревнований стали 274 спортсмена из 7 регионов страны. Среди них 12 представителей республиканской спортивной школы плавания из Бурятии.
В личном зачёте Юваль С. завоевал три золотые медали на дистанциях: 50 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем. Также он установил два новых рекорда на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем.
Марат Б. стал победителем на дистанции 100 метров комплексным плаванием и вторым на дистанции 200 метров брассом. Илья М. получил «бронзу» на дистанции 100 метров вольным стилем.
В смешанном эстафетном плавании, 4x50 метров комплексным плаванием, юные спортсмены Бурятии сумели выиграть бронзовые награды. В составе команды были: Туяна Х., Юваль С., Аврора К., Илья М.
По итогам соревнований Юваль С. был признан лучшим спортсменом, а его тренер-преподаватель Капитон Захаров был награждён дипломом «Лучший тренер». Об этом сообщает республиканская спортивная школа плавания.
Пловец из Бурятии стал лучшим на всероссийских соревнованиях
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