03 апреля

02 апреля

Популярное

Пловец из Бурятии стал лучшим на всероссийских соревнованиях

Пловец из Бурятии стал лучшим на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:РСШП РБ
Юные спортсмены республики выиграли медали в Хабаровске

С 28 по 30 марта в Хабаровске прошли всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята». В этом году участниками соревнований стали 274 спортсмена из 7 регионов страны. Среди них 12 представителей республиканской спортивной школы плавания из Бурятии.

В личном зачёте Юваль С. завоевал три золотые медали на дистанциях: 50 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем. Также он установил два новых рекорда на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем.

Марат Б. стал победителем на дистанции 100 метров комплексным плаванием и вторым на дистанции 200 метров брассом. Илья М. получил «бронзу» на дистанции 100 метров вольным стилем.

В смешанном эстафетном плавании, 4x50 метров комплексным плаванием, юные спортсмены Бурятии сумели выиграть бронзовые награды. В составе команды были: Туяна Х., Юваль С., Аврора К., Илья М.

По итогам соревнований Юваль С. был признан лучшим спортсменом, а его тренер-преподаватель Капитон Захаров был награждён дипломом «Лучший тренер». Об этом сообщает республиканская спортивная школа плавания.

плавание Бурятия спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На «Кубке Байкала» определили лучших музыкантов
На «Кубке Байкала» определили лучших музыкантов
Общество, 03.04.2023
Мероприятие прошло в Иркутской области
Пловец из Бурятии стал лучшим на всероссийских соревнованиях
Пловец из Бурятии стал лучшим на всероссийских соревнованиях
Общество, 03.04.2023
Юные спортсмены республики выиграли медали в Хабаровске
Жителя Бурятии осудили из-за комментариев в «Анониме 03»
Жителя Бурятии осудили из-за комментариев в «Анониме 03»
Общество, 03.04.2023
Он призывал к насилию над чиновниками 
В Бурятии диктант «Эрдэм» написали 2904 человека
В Бурятии диктант «Эрдэм» написали 2904 человека
Общество, 03.04.2023
Подведены итоги всебурятского диктанта
Руководству Русдрама в Улан-Удэ посоветовали провести работу над ошибками
Руководству Русдрама в Улан-Удэ посоветовали провести работу над ошибками
Общество, 03.04.2023
О громком скандале в театре высказалась глава Общественной палаты
В Усть-Ордынском округе соревновались бурятские модельеры
В Усть-Ордынском округе соревновались бурятские модельеры
Общество, 03.04.2023
21 коллекция национальных костюмов была представлена на областном конкурсе «Мунгэн хурабша»
Чемпионом по разбиванию костей стал представитель Агинского округа
Чемпионом по разбиванию костей стал представитель Агинского округа
Общество, 03.04.2023
В Бурятии завершился фестиваль «Алтан Мундарга»
В Бурятии все контактные с больными корью взяты под наблюдение
В Бурятии все контактные с больными корью взяты под наблюдение
Общество, 03.04.2023
О ситуации рассказали в управлении Роспотребнадзора
В Забайкалье открыли пункт пропуска на границе с Китаем
В Забайкалье открыли пункт пропуска на границе с Китаем
Общество, 03.04.2023
ДАПП Староцурухайтуйский с 1 апреля заработал в полном режиме
В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»
В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»
Общество, 03.04.2023
Им стал спортсмен, представляющий Иволгинский дацан
Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Общество, 03.04.2023
Соревнования проходили в Якутии
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали первенства России
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали первенства России
Общество, 03.04.2023
В копилке у спортсменов – две серебряные награды
В Бурятии завершилась «Студенческая весна»
В Бурятии завершилась «Студенческая весна»
Общество, 03.04.2023
Теперь сборная команда республики примет участие во всероссийском этапе фестиваля
В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров
В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров
Общество, 03.04.2023
Гран-при выиграла преподавательница колледжа искусств

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^