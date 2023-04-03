Серьёзные осложнения у мужчины развились менее чем за неделю
Накануне врачи городской больницы № 4 Улан-Удэ спасли жителя Закаменского района. Мужчине пришлось сделать серьёзную экстренную операцию и всё – из-за не вылеченного вовремя зуба.
В медучреждении рассказали, что у пациента развилась флегмона (это острое гнойное воспаление) дна ротовой полости и шеи. У него начались передний медиастинит (интенсивный гнойный процесс, который распространяется на мягкие ткани шеи и область груди) и сепсис (т. е. заражение крови). Врачи провели ревизию ран лица и шеи, вскрыли грудную клетку с обеих сторон и средостение (пространство между правым и левым плевральными мешками, где располагаются сердце с крупными сосудами, трахея, пищевод, вилочковая железа, нервы диафрагмы и грудной лимфатический проток – прим.).
Оперировала мужчину мультидисциплинарная бригада. Часть персонала даже приехала из дома. Привлечь пришлось эндоскопистов, двух анестезиологов, лора, торакального хирурга, всего – более 12 человек. Хирургическое вмешательство продолжалось три часа.
После мужчину поместили в реанимацию. Такие серьёзные осложнения у него развились меньше чем за неделю. Медики призвали жителей республики лечить зубы вовремя.
Жителю Бурятии пришлось вскрыть грудную клетку из-за больного зуба
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