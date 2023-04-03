Монгольские сурки начали просыпаться в Забайкалье









Монгольский сурок – крупный грызун, обитающий в степной зоне Монголии, Забайкалья, Тувы и Маньчжурии. Зиму сурки переживают в состоянии спячки. Гнездо для зимовки сурки устраивают в глубине норы (от двух метров и глубже) и устилают толстым изолирующим слоем подстилки. А чтобы было ещё теплее, на зимовку в одной норе сурки собираются всей семьёй: родители, детёныши и нередко подросшие детёныши прошлого и даже позапрошлого годов рождения.

Число зверьков в зимовочной норе в таких случаях может достигать 15-20 особей, но обычно – меньше.



- В Забайкалье большинство сурков залегает в спячку в конце сентября, а просыпаются с середины марта по конец апреля. Таким образом, в спячке сурки проводят половину года или даже чуть больше, а значит и половину своей жизни. Даже сверхэкономное расходование энергии в период спячки требует значительного её запаса, ведь срок-то – не маленький. Энергетическим запасом выступает толстый слой жира, в первую очередь подкожного. Жир расходуется не только в период спячки, но и в голодный весенний период. А самки только благодаря осенним запасам жира способны выносить весной детёнышей, которые рождаются уже в мае, - рассказали в пресс-службе Даурского заповедника.



Монгольский сурок юго-восточного Забайкалья занесён в Красную книгу России. В Даурскоv заповеднике обитает почти 500 особей этих зверьков, ещё несколько тысяч – на территории федерального заказника «Долина дзерена», который находится под управлением Даурского заповедника. Численность этого редкого вида постепенно увеличивается.





29 марта сотрудники Даурского заповедника в Забайкальском крае отметили первых проснувшихся после спячки монгольских сурков, или тарбаганов.