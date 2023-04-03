В Бурятии с осуждёнными поговорили о зависимостях

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

С осуждёнными провели профилактическое занятие



Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила директор многофункционального межпоселенческого дома «Молодёжи Селенги» Татьяна Соболева. Она провела профилактическое занятие с осуждёнными, которые борются с алкогольной и наркотической зависимостями.



- Присутствующие обсудили проблемы, связанные с употреблением наркотических веществ и спиртных напитков, а также затронули вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и туберкулёза. После занятия Татьяна Соболева рассказала о волонтёрском движении, видах добровольческой деятельности, поделилась с осуждёнными своим жизненным опытом, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

