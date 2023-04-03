03 апреля

02 апреля

Популярное

В Бурятии с осуждёнными поговорили о зависимостях

В Бурятии с осуждёнными поговорили о зависимостях
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
С осуждёнными провели профилактическое занятие

Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила директор многофункционального межпоселенческого дома «Молодёжи Селенги» Татьяна Соболева. Она провела профилактическое занятие с осуждёнными, которые борются с алкогольной и наркотической зависимостями.

- Присутствующие обсудили проблемы, связанные с употреблением наркотических веществ и спиртных напитков, а также затронули вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и туберкулёза. После занятия Татьяна Соболева рассказала о волонтёрском движении, видах добровольческой деятельности, поделилась с осуждёнными своим жизненным опытом, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Трёх пропавших в Бурятии человек нашли мёртвыми
Трёх пропавших в Бурятии человек нашли мёртвыми
Общество, 03.04.2023
Волонтёры продолжают поиски ещё 11 жителей республики
В столице Бурятии устранили ещё полсотни засоров
В столице Бурятии устранили ещё полсотни засоров
Общество, 03.04.2023
Специалисты прочистили более 1000 метров канализации
В Бурятии с осуждёнными поговорили о зависимостях
В Бурятии с осуждёнными поговорили о зависимостях
Общество, 03.04.2023
С осуждёнными провели профилактическое занятие
Жителям Бурятии рассказали, чем опасны тюльпаны и герань для кошек
Жителям Бурятии рассказали, чем опасны тюльпаны и герань для кошек
Общество, 03.04.2023
Некоторые цветы могут спровоцировать серьёзные болезни у домашних питомцев

В Бурятии осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны
В Бурятии осталось 43 ветерана Великой Отечественной войны
Общество, 03.04.2023
Они получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы
В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве
В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве
Общество, 03.04.2023
В концерте примут участие студенты и преподаватели колледжа искусств, оркестр Бурятского оперного театра, муниципальный оркестр Улан-Удэ и военные оркестры
Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов
Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов
Общество, 03.04.2023
Возле Гостиных рядов появились непреодолимые для них препятствия

Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт
Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт
Общество, 03.04.2023
На его обновление выделили более 34 миллионов рублей
На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост
На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост
Общество, 03.04.2023
Дорога по этому мосту единственная, которая связывает село Уоян с другими поселениями
В Бурятии в доме престарелых проживало больше людей, чем положено
В Бурятии в доме престарелых проживало больше людей, чем положено
Общество, 03.04.2023
Руководители учреждений получили представления прокурора
В Бурятии устроили первую из ста уборок к столетию республики
В Бурятии устроили первую из ста уборок к столетию республики
Общество, 03.04.2023
На призыв известного общественника откликнулись селенгинцы
В Бурятии две пьющие матери лишились детей
В Бурятии две пьющие матери лишились детей
Общество, 03.04.2023
У женщин отобрали ребятишек и поместили их в социально-реабилитационный центр

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^