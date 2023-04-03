Трёх пропавших в Бурятии человек нашли мёртвыми

Волонтёры продолжают поиски ещё 11 жителей республики
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Бурятии отчитались о своей работе в марте 2023 года. Всего в первый месяц весны они получили 74 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.
Большинство из этих 74 человек – 60 – обнаружили живыми. Ещё трое погибли, остальных ищут.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
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Общество, Фото:
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