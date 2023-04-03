Трёх пропавших в Бурятии человек нашли мёртвыми

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Бурятии отчитались о своей работе в марте 2023 года. Всего в первый месяц весны они получили 74 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.Большинство из этих 74 человек – 60 – обнаружили живыми. Ещё трое погибли, остальных ищут.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».