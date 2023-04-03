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В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве

В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве
Общество,  Фото:pixabay.com
В концерте примут участие студенты и преподаватели колледжа искусств, оркестр Бурятского оперного театра, муниципальный оркестр Улан-Удэ и военные оркестры

7 апреля в КТЦ «Феникс» состоится концерт отделения духовых и ударных инструментов колледжа искусств имени Чайковского, посвященный 80-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятии, преподавателя по классу тромбона и тубы Валерия Гавриловича Лазарева. Он ушёл из жизни в апреле 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни.

Концерт называется «В городском саду играет…» В нём примут участие студенты и преподаватели отделения духовых и ударных инструментов колледжа искусств, артисты симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета, оркестр духовых и ударных инструментов колледжа (дирижер Жамсо Башинов), муниципальный концертный духовой оркестр г. Улан-Удэ (дирижер Иван Красноперов), военные оркестры Улан-Удэнского гарнизона.

В программе прозвучат произведения И. Дунаевского, Ю. Саульского. А. Хачатуряна, М. Блантера и т.д. – как сольные, так и ансамблевые композиции. Также зрителей ждет плац-концерт (дефиле) от военного оркестра 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.


Возрастное ограничение 6+


концерт

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