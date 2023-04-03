Жителям Бурятии рассказали, чем опасны тюльпаны и герань для кошек

Некоторые цветы могут спровоцировать серьёзные болезни у домашних питомцев



Полезной информацией поделились накануне сотрудники городской ветеринарной станции Улан-Удэ. Они рассказали, какие цветы и комнатные растения опасны для кошек.



Так, азиатские лилии могут вызвать у животных острую почечную недостаточность, а тюльпаны и хризантемы – раздражение слизистых оболочек, сердечную недостаточность и аллергический дерматит.



Проблемы с сердцем у хвостатых провоцирует и гиацинт. Из-за каланхоэ у них воспаляются слизистые и язык, а при контакте с фикусом появляется сильный зуд. Герань нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Бегония же нередко становится причиной ожога ротовой полости и пищевода.



Угрозу для питомцев представляют и садовые растения. Лютик и ревень вызывают отравление, омела – желудочно-кишечные расстройства, сердечно-сосудистые проблемы, нарушения в поведении, рвоту и диарею плюс снижает кровяное давление. Специалисты призвали владельцев котов и кошек быть внимательными и ограничить им доступ ко всем этим цветам и растениям.

