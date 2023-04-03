03 апреля

02 апреля

Популярное

Жителям Бурятии рассказали, чем опасны тюльпаны и герань для кошек

Жителям Бурятии рассказали, чем опасны тюльпаны и герань для кошек
Общество,  Фото:pixabay.com
Некоторые цветы могут спровоцировать серьёзные болезни у домашних питомцев

Полезной информацией поделились накануне сотрудники городской ветеринарной станции Улан-Удэ. Они рассказали, какие цветы и комнатные растения опасны для кошек.

Так, азиатские лилии могут вызвать у животных острую почечную недостаточность, а тюльпаны и хризантемы – раздражение слизистых оболочек, сердечную недостаточность и аллергический дерматит.

Проблемы с сердцем у хвостатых провоцирует и гиацинт. Из-за каланхоэ у них  воспаляются слизистые и язык, а при контакте с фикусом появляется сильный зуд. Герань нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Бегония же нередко становится причиной ожога ротовой полости и пищевода.

Угрозу для питомцев представляют и садовые растения. Лютик и ревень вызывают отравление, омела – желудочно-кишечные расстройства, сердечно-сосудистые проблемы, нарушения в поведении, рвоту и диарею плюс снижает кровяное давление. Специалисты призвали владельцев котов и кошек быть внимательными и ограничить им доступ ко всем этим цветам и растениям.
цветы растения кошки животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве
В Улан-Удэ пройдёт концерт в память о музыканте Валерии Лазареве
Общество, 03.04.2023
В концерте примут участие студенты и преподаватели колледжа искусств, оркестр Бурятского оперного театра, муниципальный оркестр Улан-Удэ и военные оркестры
Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов
Новая зона отдыха в центре Улан-Удэ оказалась совсем не приспособлена для инвалидов
Общество, 03.04.2023
Возле Гостиных рядов появились непреодолимые для них препятствия

Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт
Дом культуры в райцентре в Бурятии ждёт капитальный ремонт
Общество, 03.04.2023
На его обновление выделили более 34 миллионов рублей
На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост
На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост
Общество, 03.04.2023
Дорога по этому мосту единственная, которая связывает село Уоян с другими поселениями
В Бурятии в доме престарелых проживало больше людей, чем положено
В Бурятии в доме престарелых проживало больше людей, чем положено
Общество, 03.04.2023
Руководители учреждений получили представления прокурора
В Бурятии две пьющие матери лишились детей
В Бурятии две пьющие матери лишились детей
Общество, 03.04.2023
У женщин отобрали ребятишек и поместили их в социально-реабилитационный центр
Повышение пенсий и рост ОДН: Что изменится в Бурятии с апреля
Повышение пенсий и рост ОДН: Что изменится в Бурятии с апреля
Общество, 03.04.2023
Жителей республики вместе со всеми россиянами ждёт ряд новшеств
В Улан-Удэ с осуждёнными встретились представители общества «Анонимные алкоголики»
В Улан-Удэ с осуждёнными встретились представители общества «Анонимные алкоголики»
Общество, 03.04.2023
На занятии осуждённым рассказали о четвёртом шаге к «выздоровлению»
В Бурятии юнармейцы изучают основы топографии
В Бурятии юнармейцы изучают основы топографии
Общество, 03.04.2023
Юнармейцы научились самостоятельно ориентировались на местности по азимутам
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 03.04.2023
Днём в республике +4,-1, местами -5,-10
В Бурятии состоится месячник льготной стерилизации
В Бурятии состоится месячник льготной стерилизации
Общество, 02.04.2023
Акция организована по просьбам жителей
В Бурятии простились с погибшим в СВО 22-летним добровольцем
В Бурятии простились с погибшим в СВО 22-летним добровольцем
Общество, 02.04.2023
Жалсан Бубеев ушёл добровольцем в январе 2023 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^