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На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост

На севере Бурятии капитально отремонтируют прогнивший мост
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Дорога по этому мосту единственная, которая связывает село Уоян с другими поселениями

В этом году в селе Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии приступят к капитальному ремонту моста через реку Полувананда. Завершить работы планируется в 2024 году.

- В настоящее время мост на пятом километре автодороги «Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо к селу Уоян» находится в аварийном состоянии. Деревянная часть моста частично прогнила и требует капитального ремонта, - сообщили в министерстве транспорта республики.

Работы по капитальному ремонту начнутся в мае. Подрядчик уже определен и скоро приступит к работам. Дорожники заменят верхнее полотно, расширят пешеходные зоны и укрепят фундаментные опоры моста. В итоге мост будет доведён до современных нормативов.

- Мы с нетерпением ждём ремонта нашего моста, потому что ежедневно ездим по нему на работу, в школу, в магазин. Дорога по этому мосту единственная, которая связывает село Уоян с другими поселениями, - рассказала глава сельского поселения «Уоянское эвенкийское» Галина Галицкая.

Большинство мостов в Северо-Байкальском районе были построены во время строительства Байкало-Амурской магистрали. Они давно выработали свой ресурс. В этом году в районе приступят к реконструкции ещё одного моста – через ручей Подкаменный. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».


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