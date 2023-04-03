В Бурятии в доме престарелых проживало больше людей, чем положено

Руководители учреждений получили представления прокурора



В двух учреждений для престарелых и инвалидов в Мухоршибирском районе Бурятии прокуратура обнаружила ряд нарушений законов о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии.



- Жилые комнаты и санузлы не в полном объёме были оборудованы мебелью и сантехническим оборудованием. Количество проживающих лиц в жилых комнатах превышало допустимые нормы. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствовала требованиям закона. Не проводилась работа по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и отложений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Два руководителя учреждений получили представления прокурора. После этого нарушения устранены, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Также по постановлению прокурора два должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», один сотрудник – по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

