На «Кубке Байкала» определили лучших музыкантов

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Мероприятие прошло в Иркутской области



В VI всероссийском конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала» приняло участие 200 юных талантов. Это одно из крупнейших таких состязаний в Сибири, оно проходит 11 лет.



В «Кубке Байкала» определили лучших в пяти номинациях: «Домра», «Балалайка», «Гитара», «Национальные струнные инструменты», «Баян, аккордеон». Участников оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты Российской Федерации в области народного исполнительства, преподаватели, профессоры народных отделений образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования из Москвы, Новосибирска, Тамбова, Улан-Удэ и Иркутска. Председатель жюри — лауреат международных конкурсов, профессор РАМ им. Гнесиных — Андрей Горбачёв.



В конкурсе состязались музыканты возрасте до 21 года. Участники приехали из 15 муниципальных образований Иркутской области, а также Новосибирска, Красноярска, Ужура, Лесосибирска, Читы, Улан-Удэ. Эксперты провели для них мастер-классы и круглые столы.



Лауреатами и дипломантами «Кубка Байкала» стали 187 человек, из них победителями признаны 68 музыкантов. В концертном зале Иркутской областной филармонии состоялся гала-концерт лауреатов и церемония награждения победителей. Лучшие музыканты выступили совместно с Иркутским филармоническим русским оркестром на сцене филармонии. Украшением вечера стал традиционный Байкальский унисон балалаек во главе Андреем Горбачёвым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



